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21.01.2021 - 20:51 | | DHA

Ekiplerin dikkatinden kaçmadÄ±! Yolcu otobüsünde bulundu

Malatay'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lan aramada, 3 kilo 604 gram esrar ele geÃ§irildi.Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yol kontrol noktasÄ±nda durdurulan bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nde arama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan aramada, 1 yolcunun bavulunda 3 kilo 604 gram esrar ele geÃ§irildi. UyuÅŸturucuya el koyan polis, 1 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Ekiplerin dikkatinden kaÃ§madÄ± Yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bulundu


Bakan Koca, 85 yaÅŸ ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu anlarÄ± paylaÅŸtÄ±SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 85 yaÅŸ ve üstündeki vatandaÅŸlarÄ±n evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu anlarÄ±n görüntülerini paylaÅŸtÄ±.
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