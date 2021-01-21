Ekiplerin dikkatinden kaÃ§madÄ± Yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bulundu

21.01.2021 - 20:51 | | DHA
Ekiplerin dikkatinden kaçmadÄ±! Yolcu otobüsünde bulundu
Malatay'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lan aramada, 3 kilo 604 gram esrar ele geÃ§irildi.Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yol kontrol noktasÄ±nda durdurulan bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nde arama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan aramada, 1 yolcunun bavulunda 3 kilo 604 gram esrar ele geÃ§irildi. UyuÅŸturucuya el koyan polis, 1 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.