MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ekmek arasında uyuşturucu bulundu
ABONE OL
09.03.2020 - 10:24 | | DHA

Ekmek arasında uyuşturucu bulundu

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.

Ekmek arasında uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.A.'nın bulunduğu otobüsü durdurarak narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında, H.A.'ya ait çantada bulanan ekmek arasına gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Ekmek arasında uyuşturucu bulundu

 

İstanbul’da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktıGöktürk’te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da şüpheli ölüm! Bir anda yere yığıldı

Samsun'da şüpheli ölüm! Bir anda yere yığıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber