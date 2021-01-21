Ekmek fırınındaki telefon hırsızlığı!

Olay, 14 Ocak Perşembe günü 23.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana giren 3 kişi, fırın çalışanı Dilber İ.'den ekmek ve içecek istedi. Bu sırada Dilber İ.'yi soruları ile 1 kişi oyalarken, bir diğeri tezgahın üzerinde bulunan kadına ait 4 bin lira değerindeki telefonu alıp, cebine koydu. 3 şüpheli dükkandan alışverişlerini tamamladıktan sonra ayrıldı. Evine giden kadın, telefonun çantasında olmadığını fark edince dükkana geri döndü. Dükkanda da bir süre telefonu aradıktan sonra bulamayan Dilber İ., durumu patronuna söyledi. Sabah güvenlik kameralarını inceleyen fırın çalışanları, telefonun 3 şüpheli tarafından çalındığını fark etti. Dilber İ., durumu polis bildirerek 3 kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüphelileri, yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise fırının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, 3 şüphelinin dükkanda alışveriş yaptığı ve hırsızlık anları yansıdı.

"3 AY ÇALIŞARAK ALDIM TELEFONU"

Telefonunu çaldıran Dilber İ., "Gece 23.30 civarıydı. Ben gece tek kalıyorum burada. 3 kişiydiler. Ekmek ve içecek almak için geldiler. Biri içecek diğeri de ekmek istedi. Ben ekmek almak için diğer tarafa gittim. İçecek alan kişi, başka başka şeyler sordu bana. Ben de telefonumu çeksin diye tezgahın üzerine bırakıyorum. Ekmeği verdim, bana tekrar soru sordu. Ben arkamı döndüğüm an, tezgaha uzanıp telefonu alıyor. Biz bunu kamera sisteminde görüyoruz. Ben fark etmedim. Sonuçta telefonu elimize alamıyoruz. Eve gittikten sonra fark ettim. Yoksa hiçbir şekilde fark etmedim. Çantama baktığımda telefonum yok. İşyerine geldim, her yere baktım. Patronuma söyledim durumu. O da sabah kameralardan baktı. O fark etti. 3 ay çalışarak aldım telefonu. Borç, borç ederek." ifadelerini kullandı.