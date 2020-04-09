MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ekmek tarifi | Evde ekmek nasıl yapılır? İşte ekmek malzemeleri
ABONE OL
09.04.2020 - 12:50 |

Ekmek tarifi | Evde ekmek nasıl yapılır? İşte ekmek malzemeleri

Vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan ekmeğin yapımını merak edenler arayışa geçti. Bazı kişiler için yemeğin yanında olmazsa olmazı ekmek tarifi nedir? Evde ekmek yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı ekmek malzemeleri nelerdir? İşte evde ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Ekmek tarifi | Evde ekmek nasıl yapılır? İşte ekmek malzemeleri

Evde çeşitli tarifler deneyen vatandaşlar, ekmeğin nasıl yapıldığı hakkında da bilgilenmek için arayışa koyuldu. Her gün fırından alınan ekmeği bu kez evde yapmak isteyenler ekmek yaparken hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Ardından ekmek yapımında püf noktası var mı öğrenmek istiyor. PEki evde ekmek nasıl yapılır? İşte yumuşacık ekmek tarifi...

EKMEK TARİFİ

EKMEK MALZEMELERİ

2. 5 su bardağı su
1. 5 yemek kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un

EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.

Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin.

Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.

Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.

Hamurdan portakal büyüklüğünde beze alın.

Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın.

Kestiğimiz yere un serpin.

Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.

Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabin içine su doldurun fırına koyun.

Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

 

 

Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyorDünyayı etkisine altına alan corona virüs (Covid-19) salgınının yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!

Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Entübe hasta ne demek? Entübe anlamı nedir?

Entübe hasta ne demek? Entübe anlamı nedir?

Sıradaki Haber