Ekmek tarifi | Evde ekmek nasıl yapılır? İşte ekmek malzemeleri
Vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan ekmeğin yapımını merak edenler arayışa geçti. Bazı kişiler için yemeğin yanında olmazsa olmazı ekmek tarifi nedir? Evde ekmek yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı ekmek malzemeleri nelerdir? İşte evde ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı...
Evde çeşitli tarifler deneyen vatandaşlar, ekmeğin nasıl yapıldığı hakkında da bilgilenmek için arayışa koyuldu. Her gün fırından alınan ekmeği bu kez evde yapmak isteyenler ekmek yaparken hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Ardından ekmek yapımında püf noktası var mı öğrenmek istiyor. PEki evde ekmek nasıl yapılır? İşte yumuşacık ekmek tarifi...
EKMEK TARİFİ
EKMEK MALZEMELERİ
2. 5 su bardağı su
1. 5 yemek kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
EKMEK NASIL YAPILIR?
İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.
Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin.
Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.
Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.
Hamurdan portakal büyüklüğünde beze alın.
Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın.
Kestiğimiz yere un serpin.
Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.
Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabin içine su doldurun fırına koyun.
Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.