Eksik Eş Anlamlısı Nedir? Eksik Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler okunuşları ve yazılışları birbirinden farklıdır. Fakat anlam bakımından aynı kelimelerdir. Eksik kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Kelimenin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi ise noksan ve az kelimeleridir.

Eksik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eksik kelimesi anlamı ve eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Eş anlamlı

kelimeleri aşağıda açıklanmıştır.

- az, noksan, sakat, yarım, yarım yamalak, natamam, yetkinsiz, kusurlu, muallel

Eksik Kelimesinin Zıt Anlamları

Anlam olarak birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Eksik kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri birkaç tanedir. Bunlar fazla, bütün, tam kelimeleridir. Bu kelimeler eksik kelimesinin zıt

anlamlısıdır.