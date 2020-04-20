Eksik Eş Anlamlısı Nedir? Eksik Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Eksik kelimesi kişiler arası konuşmalarda veya yazışmalarda sıklıkla cümle içinde kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin eş anlamı bulunmaktadır. Eksik kelimesinin eş anlamlı kelimeleri nasıl yazılır birçok kaynakta bulunmaktadır. Ayrıca TDK sözlüklerinde de bulunmaktadır. Eksik kelimesi eş anlamlı kelimeleri birleşik mi ayrı mı yazılır? Kelimesinin doğru yazılışı nasıldır? Eksik kelimesinin eş anlamlısı nedir bu soruları sizler için cevapladık.
Eş anlamlı kelimeler okunuşları ve yazılışları birbirinden farklıdır. Fakat anlam bakımından aynı kelimelerdir. Eksik kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Kelimenin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi ise noksan ve az kelimeleridir.
Eksik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eksik kelimesi anlamı ve eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Eş anlamlı
kelimeleri aşağıda açıklanmıştır.
- az, noksan, sakat, yarım, yarım yamalak, natamam, yetkinsiz, kusurlu, muallel
Eksik Kelimesinin Zıt Anlamları
Anlam olarak birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Eksik kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri birkaç tanedir. Bunlar fazla, bütün, tam kelimeleridir. Bu kelimeler eksik kelimesinin zıt
anlamlısıdır.