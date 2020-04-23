Eküri Nedir? Eküri Olmak Ne Demektir?

Eküri günlük konuşma dilinde çokça yaygındır. Özellikle gençler arasında sıkı arkadaş anlamında sıkça kullanılan bir tabirdir.

Eküri nedir?

Fransızca olan bu kelimenin TDK anlamı ahırdaş olmaktadır. Eküri sözlük anlamları:

- Ahırdaş.

- Sürekli bir arda bulunan, ortak iş yapan kişiler.

Dilimizde bu anlamlarda kullanılan kelime, aynı at sahibine ya da at ortaklığına sahip kişiler için kullanılırmış. Bunun yanında aynı koşuya katılan atlar içinde bu kelime kullanılmaktadır.

Eküri Olmak Ne Demektir?

TDK anlamına göre ortak iş yapan bireyler birbirinin ekürisi olabilir. Fransızca da at yarışı literatüründe kullanılmaktadır. Eküri atlardan biri genelde favori olarak gösterilir. Eküri olarak tanımlanan atlar yarış taktiği olarak kullanılır. Tüm bunların yanında elektrik sektöründe de eküri adı verilen hatlar bulunmaktadır. Bu elektrik hatlarının birinin çalışmaması diğerinin de çalışmaması anlamına gelir.