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24.11.2020 - 14:20 | | DHA

El Bab'da araziye tuzaklanan 25 kilo patlayıcı imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, araziye tuzaklanmış 25 kilo patlayıcı imha edildi. El Bab'da ayrıca 3 yıl DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak yer alan bir terörist yakalandı.

El Bab'da araziye tuzaklanan 25 kilo patlayıcı imha edildi!

Gaziantep Valiliği'nin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da, yerel güvenlik güçleri tarafından dün sabah saatlerinde 2014-2017 yılları arasında DEAŞ terör örgütü adına savaşçı olarak faaliyet gösteren M.H. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan yerel güvenlik güçlerince Hazvan köyü kırsalında, dün öğle saatlerinde araziye tuzaklanmış basma düzenekli ateşleme anahtarı bulunan metal kutu içerisinde 25 kilo C-4 patlayıcı bulundu. Patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

 

 

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