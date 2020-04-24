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24.04.2020 - 22:07 |

Ela İsminin Anlamı Nedir? Ela Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hem okunuşu açısından hem de anlamı konusunda Ela ismi Türkiye'de en çok sevilen isimlerden biridir. Kız çocukları için aileler tarafından en beğenilen adlar arasında yer almaktadır. Peki, Ela isminin anlamı nedir? Ela ne demek, ne anlamına gelir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Ela İsminin Anlamı Nedir? Ela Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ela Arapça kökenli bir isimdir. Zaman içerisinde Türkçe yerleşerek kız çocukları için oldukça beğeni toplayan ve sevilen isimler arasına girmiş durumdadır. Bu güzel adın anlamını öğrenerek siz de kız çocuğunuz için güzel bir isim olarak verebilirsiniz.

 Ela Ne Demek?

 Ela ismi ‘Sarıya çalan kestane rengi’ ve ‘göz rengi’ olarak bilinmektedir. Arapçada bir renk olarak geçtiği için Türkçe anlamı olarak da bu şekilde yerleşmiş durumda. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından da bakıldığında yine göz rengi ve sarıya çalan kestane rengi olarak öne çıkmaktadır. Sözcük anlamı olarak da bu şekilde geçtiğini söylemek mümkündür. Özel anlamı ve hoş telaffuzu ile beraber kız çocukları için en güzel isimlerden biridir.

 Ela İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

 Arapça kökenli bir isim olarak Ela adının Kur'an'da geçip geçmediği en merak edilen etmenler arasında yer almaktadır. Ela isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Türkçede en çok kullanılan ve beğeni toplayan güzel isimler arasında yer almaktadır. Kız çocukları adına tek başına ya da kombin şekilde farklı isimler ile bir araya getirilebilmektedir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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