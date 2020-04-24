Ela İsminin Anlamı Nedir? Ela Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ela Arapça kökenli bir isimdir. Zaman içerisinde Türkçe yerleşerek kız çocukları için oldukça beğeni toplayan ve sevilen isimler arasına girmiş durumdadır. Bu güzel adın anlamını öğrenerek siz de kız çocuğunuz için güzel bir isim olarak verebilirsiniz.

Ela Ne Demek?

Ela ismi ‘Sarıya çalan kestane rengi’ ve ‘göz rengi’ olarak bilinmektedir. Arapçada bir renk olarak geçtiği için Türkçe anlamı olarak da bu şekilde yerleşmiş durumda. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından da bakıldığında yine göz rengi ve sarıya çalan kestane rengi olarak öne çıkmaktadır. Sözcük anlamı olarak da bu şekilde geçtiğini söylemek mümkündür. Özel anlamı ve hoş telaffuzu ile beraber kız çocukları için en güzel isimlerden biridir.

Ela İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Arapça kökenli bir isim olarak Ela adının Kur'an'da geçip geçmediği en merak edilen etmenler arasında yer almaktadır. Ela isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Türkçede en çok kullanılan ve beğeni toplayan güzel isimler arasında yer almaktadır. Kız çocukları adına tek başına ya da kombin şekilde farklı isimler ile bir araya getirilebilmektedir.