Elazığ depreminin ardından tam bir yıl geçti. Hafızalara kazınan ve unutulması mümkün olmayan olay tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Bugün de büyük hüzünle anılan Elazığ Depremi ile ilgili arayış devam ediyor. Milyonlarca vatandaş o zamanki deprem hakkında bilgi almak için peş peşe sorular araştırıyor. Elazığ depremi ne zaman, saat kaçta oldu? Elazığ depremi şiddeti kaçtı, kaç kişi öldü? soruları en çok merak edilenler arasında...

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana geldi. Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan[5] ve yaklaşık 22 saniye kadar sürdü.

ELAZIĞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇTI?

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Depremde Elâzığ, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da bazı binalar yıkıldı. Depremin kırsal bölgelere olan yakınlığı nedeni ile nihai hasarın tespitinin zaman alacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son açıklamasında 37'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremin ardından ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre, 41 kişi öldü ve 1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandı