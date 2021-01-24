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24.01.2021 - 17:13 | | DHA

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Elâzığ’da, 1 sene önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremde hayatını kaybedenler, depremin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 katlı Mavigöl Apartmanı'nda annesi 6,5 aylık hamile Pınar Dişli (38) ile birlikte hayatını kaybeden Türk Kızılay gönüllüsü Miraç Dişli (13) ve Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda enkaz altına kalarak hayatlarını kaybeden Fatma Yıldız (31) ile 2 yaşındaki oğlu Doruk Abbas, depremin yıl dönümünde Türk Kızılay tarafından kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. Asri Mezarlık'taki törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. 

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, anma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu depremde 41 kardeşimiz canını kaybetti. Allah onların hepsine gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Pek çok vatandaşımız yaralandı, iyileşenler oldu, engelli kalanlar var. Allah onların yardımcısı olsun. Dileğimiz, temennimiz, duamız ve beklentimiz depremlerden ibret alınması ve hem yaşanacak yerlerimizin gerçekten korunaklı hale getirilmesi hem de insanlarımızın daha duyarlı olması, hassasiyet göstermesi. Hayatını kaybeden bazı kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı, sürekli hatırlayacağımızı ve hatıralarını yad edip, sürdüreceğimizi göstermek için buradayız" dedi.

 

 

 

 

 

24 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te24 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te
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