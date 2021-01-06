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06.01.2021 - 13:55 | | DHA

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci PCR cihazı kurularak, hizmet verilmeye başlandı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı

Koronavirüsle mücadelede eylül ayından beri hizmet verilen ve 50 binin üzerinde testin yapıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki Covid-19 Tanı Laboratuvarı'na ikinci PCR cihazı kuruldu. Bu sayede 24 saat esasına göre çalışılan laboratuvarda, tek cihazdan kaynaklı sorunların da önüne geçilmesi hedeflendi. Laboratuvarda incelemelerde bulunan Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, bu süreçte büyük destekleri olan Sağlık Bakanlığı'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ikinci PCR cihazı

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