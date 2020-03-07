MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ polisinden şok uygulama!
ABONE OL
07.03.2020 - 09:55 | | İHA

Elazığ polisinden şok uygulama!

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamalarında yakalanan 61 şahıstan 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ polisinden şok uygulama!


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü ekipleri, kent genelinde önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla bir hafta içerisinde çok sayıda uygulama yaptı.

Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamaları kapsamında 2 bin 575 şahıs ile bin 85 araç sorgulandı. Uygulamalarda 32’si yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 61 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23’ü çeşitli suçlardan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uygulamalar da ayrıca şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, bir miktar toz esrar, metanfetamin ve eroin ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan, kimlik bildirimsiz işçi çalıştıran 2, sigara içilmesine müsaade edilmekten ise 1 iş yerine yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Bin 500 TL verip kocasına kadın ayarlamış!Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için bin 500 TL ödediği belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ilginç kaçakçılık polise takıldı

İstanbul Havalimanı'nda ilginç kaçakçılık polise takıldı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...
İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

Sıradaki Haber