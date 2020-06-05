Elazığ'da, 1 haftada 99 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, önleyici tedbirler doğrultusunda il genelinde son 1 hafta içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 35'i aranan, 64'ü de meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olmak üzere toplamda 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sırasında 17 ruhsatsız tabanca, 23 kurusıkı tabanca, 11 tüfek, 12 kesici alet, 100 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve bir miktar taş kokain ele geçirildi. Çalıntı otomobil, motosiklet, maddi değeri yüksek tespih bulunarak belirlenen sahiplerine teslim edildi. Kayıp olarak aranan 12 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Ayrıca, hem corona virüs tedbirlerini ihlal edip hem de kumar oynatıp, fuhuş yaptıranlara yönelik çalışmalarda 19 kişiyi yakalayan polis, toplamda 42 bin 150 TL cezası uyguladı. 1 pansiyonun 90 gün kapatıldığı çalışmada, fuhuş ve kumar oynatma suçlarından da 3 kişiye adli işlem yapıldı.