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10.09.2020 - 11:26 | | DHA

Elazığ'da 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi!

Elâzığ’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi!

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ. adlı şüphelinin kente kaçak cep telefonu getireceği bilgisini elde etti. Teknik ve fiziki takibe alınan N.İ.'nin otomobili, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

N.İ., gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

 

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