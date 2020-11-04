MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı
ABONE OL
04.11.2020 - 17:01 | | AA

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 53 kişiden 12'si tutuklandı.

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 34'ü aranan, 17'si meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 51 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 34'ünün ise gözaltı süreci devam ediyor.

Öte yandan, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan iki kişinin yapılan üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem yapıldı.
Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 2 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, pompalı tüfek, otomatik tüfek ile buna ait 34 fişek, 4 sahte altın zincir ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, 7 kişi hakkında fuhuş yapmaktan, 4 kişi hakkında da kumar oynamaktan yasal işlem yapıldı.

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Afyon'da insanlık dışı görüntü! Feryat etti

Afyon'da insanlık dışı görüntü! Feryat etti

Sıradaki Haber