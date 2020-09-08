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08.09.2020 - 17:06 | | AA

Elazığ'da ATV motorlu polis timleri göreve başladı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ATV motorlu polis timi oluşturdu.

Elazığ'da ATV motorlu polis timleri göreve başladı

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, yaptığı açıklamada, şehre daha iyi hizmet verebilmek için kendilerini sürekli geliştirerek faydalı projeler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda bugün itibarıyla şehir içi ulaşımını rahatlatabilmek için iki ATV motorlu polis timi oluşturduklarını kaydeden Avşar, şunları söyledi:

Elazığda ATV motorlu polis timleri göreve başladı

"Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek aynı zamanda özellikle çarşı bölgesinde hatalı park yapmaktan kaynaklanan trafik yoğunluğunu en az seviyeye indirmek amacı ile motosikletli şahin unsurlarımıza takviye olarak iki ATV’yi sahaya sürmüş durumundayız. Bu ATV’lerimiz trafikte daha pratik olduğu için özellikle şehrin işlek yerleri olan Gazi ve Vali Fahribey caddelerinde ve dar sokaklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna müdahale etmek amacı ile kullanmayı planlıyoruz."

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz eden Avşar, "Elazığlılardan özellikle hatalı park etme konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. İkinci sıra park etme, hatalı park etme trafikte sıkışıklığa yoğunlaşmaya sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Elazığda ATV motorlu polis timleri göreve başladı

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