MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı
ABONE OL
03.04.2020 - 22:05 | | DHA

Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı

 Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde corona virüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi, koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahallede sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir." 

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs hangi şehirde (ilde) ne kadar görüldü? - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

Corona virüs hangi şehirde (ilde) ne kadar görüldü? - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir, isimleri ne? 2020 Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir, isimleri ne? 2020 Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

Sıradaki Haber