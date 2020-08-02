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02.08.2020 - 11:18 | | İHA

Elazığ’da bir sokak ve köy karantinaya alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir sokak ve köyde, korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi.

Elazığ’da bir sokak ve köy karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi merkez Kırkpınar Mahallesi Burç Sokak ve Ağa Mezrası köyünde Covid-19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla sokak ve köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina süreci başlatılan sokak ve köyün giriş çıkışlarının kapatıldığı bildirildi.

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