Elazığ’da bir sokak ve köy karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi merkez Kırkpınar Mahallesi Burç Sokak ve Ağa Mezrası köyünde Covid-19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla sokak ve köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina süreci başlatılan sokak ve köyün giriş çıkışlarının kapatıldığı bildirildi.
Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.