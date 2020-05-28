MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ’da feci kaza! Otomobil üst geçitten düştü
ABONE OL
28.05.2020 - 14:07 | | İHA

Elazığ’da feci kaza! Otomobil üst geçitten düştü

Elazığ’da bir araçla çarpışan otomobil üst geçitten aşağı düştü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında bulunan tren üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 23 KB 066 plakalı hafif ticari otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.F. idaresindeki 21 AAJ 800 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı otomobil üst geçitteki bariyerlere çarparak aşağı düşerek ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da feci kaza Otomobil üst geçitten düştü

Yaralılar sağlık olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobil üst geçitten düştüElazığ’da bir araçla çarpışan otomobil üst geçitten aşağı düştü, 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ordu'da panik! 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı

Son dakika... Ordu'da panik! 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Sıradaki Haber