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26.11.2020 - 15:49 | | İHA

Elazığ’da feci olay! 21 yaşındaki genç öldürüldü

Elazığ’da bir kişi, tartıştığı 2 kişi tarafından aracının yanında bıçaklanarak öldürüldü.

Elazığ’da feci olay! 21 yaşındaki genç öldürüldü

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Onur Özkara, sokak üzerinde aracının yanında tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkara, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli tespit edilerek kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

 

Maske takmayan vatandaşlardan pes dedirten savunma!İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Pendik'te maske takmayan veya maskesini yanlış takan 24 kişiye toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi.
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