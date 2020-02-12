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12.02.2020 - 10:50 | | AA/İHA

Elazığ'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı!

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 2 ikametten ve inşa halindeki bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Elazığ'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24  Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 ikamet ile inşaat süreci devam eden bir  binadan hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Yapılan aramalarda, zanlıların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

 

 

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