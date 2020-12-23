Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı

Kentte dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 90 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmayla 77 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Karakoçan ve Maden ilçelerine bağlı 13 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.