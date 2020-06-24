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24.06.2020 - 09:41 | | İHA

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Ömer, buğday tarlasında bulundu!

Elazığ'da evinden oynamak için çıkıp kayıp olan 4 yaşındaki Ömer Faruk, jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu 500 dönümlük buğday tarlasında bulunup ailesine teslim edildi.

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Ömer, buğday tarlasında bulundu!

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Doğankuş köyündeki evlerinden oynamak için çıkan 4 yaşındaki Ömer Faruk Aydemir kayıp oldu. Aile, çocuklarının kayıp olduğunu fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri köy çevresinde arama çalışması başlattı. Küçük çocuğun köyün çevresindeki buğday tarlarına girmiş olabileceği ihtimaline karşı ekipler, başaklar arasında detaylı arama yaptı. 500 dönümlük buğday ekili alanda 5 saatlik arama yapan jandarma ekipleri, küçük çocuğu burada buldu.

Elazığda kaybolan 4 yaşındaki Ömer, buğday tarlasında bulundu

Kayıp olduğu için korkan küçük çocuğu, jandarma ekipleri ailesine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ömer'in, ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

 

 

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