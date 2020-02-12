Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Elazığ'da yaşanan depremin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin başlayacağı tarih Elazığ başta olmak üzere Malatya'nın birçok ilçesinde de uzatılmıştı. 17 Şubat tarihinde açılması beklenen okullar alınan kararın ardından 24 Şubat tarihine ertelendi. Böylelikle depremin üzerinden geçen üç aylık süre zarfında Elazığ'da okulların açılma süresi üç kez uzatılmış oldu.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.