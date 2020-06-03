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03.06.2020 - 12:21 | | DHA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 6 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüphelisi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

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