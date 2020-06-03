03.06.2020 - 12:21 | | DHA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 6 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüphelisi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Banyoda korkunç son! Mahkemede her şeyi anlattıBursa'da, düğünden bir gece önce nişanlısı Songül Yalçın'ı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yunus Emre Akar, savunmasında, "Songül, sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. Kafasını çarptı ve bu nedenle öldü. Adli tıp raporunda her şey ortaya çıkacak. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar verdi.