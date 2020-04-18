Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, narkotik köpeği Nina tarafından aracın iç aydınlatma lambası ile bagaj kısmında bulunan stepnenin altına gizlenmiş toplam 1 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili otomobildeki A.O, U.K. ve A.A, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.