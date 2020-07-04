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04.07.2020 - 16:50 | | DHA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 103 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutukulandı.

Bahçeli'den sert mesaj! 'Hiç kimse aklından geçirmesin'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir” dedi.
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