14.05.2020 - 12:44 | | DHA
Elazığ'da yastık içinde saklanan 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi!
Elâzığ’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği 'Şimşek'in tepki verdiği yastık içerisinde 1100 uyuşturucu hap ve 800 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 13 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada narkotik köpeği Şimşek'in tepki verdiği bir yastık içerisinde 1100 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi.
Opersyonda Suriye uyruklu A.A., N.A. ve G.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluşOregon polisinin bir aracı kovalaması sırasında muzice yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre olay, alkollü birinin çocuk kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine başladı. Polis eve gittiğinde, adam evden ayrılmıştı. Arabanın izinin bulunması üzerine takip başladı ve daha sonra çatışmaya dönüştü. Polis, çatışma sırasında adamı öldürdü. Arabadan çocuk da sağ kurtuldu. Polis, şüphelinin 36 el, polisin de 250 el ateş ettiğini açıkladı. 300 e yakın merminin harcandığı çatışmada çocuğun kurtulması mucize olarak görülüyor.