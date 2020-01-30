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30.01.2020 - 16:32 | | DHA

Elazığ'da zabıta ekipleri, hasarlı binaları mühürlüyor

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 6.8'lik depremin ardından yıkım kararı verilen binaları mühürleme işlemlerine devam ediyor.

Elazığ'da zabıta ekipleri, hasarlı binaları mühürlüyor

Elazığ'da, 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören ve yıkım kararı çıkarılan binalar, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürleniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen binaların mühürlenme ve güvenlik çemberine alınma işlemlerini zabıta ekipleri gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde hasar tespit işlemlerine devam eden ekiplerin çalışmasını tamamlanmasıyla birlikte yıkım kararı alınan diğer binalar da mühürlenecek.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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