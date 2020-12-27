Elazığ'daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

Elazığ'da, saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ise cadde ve sokaklar boş kaldı.