Elazığ'daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

Elazığ'da, saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ise cadde ve sokaklar boş kaldı.
Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.