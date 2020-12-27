MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'daki deprem Adıyaman’da da hissedildi
ABONE OL
27.12.2020 - 10:47 | | DHA

Elazığ'daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen deprem hissedildiği Malatya'da korkuya neden oldu.

Elazığ'daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

Elazığ'da, saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ise cadde ve sokaklar boş kaldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem anında pencereden atladı!

Deprem anında pencereden atladı!

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Kriket oynayan grup polisi görüce böyle kaçtı!

Kriket oynayan grup polisi görüce böyle kaçtı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet