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05.04.2020 - 12:04 | | DHA

Ele geçirilen 300 kilo saf alkol 428 litre dezenfektana dönüştürüldü!

İstanbul Silivri'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen kaçak 300 kilogram saf alkol Silivri Belediye Başkanlığı’na teslim edilerek, 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldü.

Ele geçirilen 300 kilo saf alkol 428 litre dezenfektana dönüştürüldü!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ocak'ta Silivri Selimpaşa Mahallesi D-100 karayolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta her biri 30 kilogram olan 10 bidon saf alkol ele geçirdi ve araçtaki Serhat A. (19) ile Y.K.’yi (17) yakaladı. İmha edilmek üzere muhafaza altına alınan 300 kilogram saf alkol, 31 Mart tarihinde alınan mahkeme kararının ardından kamu yararına kullanılmak üzere Silivri Belediye Başkanlığı’na teslim edildi.

300 kilogram saf alkol, Silivri Belediye Başkanlığınca 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldü. Yakalanan şüphelilerden Serhat A.’nın ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’, ‘Suçu ve Suçluyu Övme’, ‘Motosiklet Hırsızlığı’, ‘7258 Sayılı Kanuna Muhalefet’ konularından 4 suç kaydı olduğu, Y.K.’nin ise ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ konusundan 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Haklarında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapılan Serhat A. ve Y.K., aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı.

 

 

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