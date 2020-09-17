17.09.2020 - 11:25 | | DHA
Elektrik kesilince izolasyonu ihlal ettiÄŸi için koyulduÄŸu yurttan kaçtÄ±
Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esinde, ailesinde koronaviÃ¼rÃ¼sÂ vakasÄ± olanÂ Ä°.P., izolasyon kuralÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine yerleÅŸtirildiÄŸiÂ TuÅŸba ilÃ§esindeki SÃ¼leyman Åžah Ã–ÄŸrenci Yurdu'ndan elektrik kesintisini sÄ±rasÄ±nda kaÃ§tÄ±. Polis tarafÄ±ndan evinde yakalanan Ä°.P., ambulansla yeniden yurda getirildi.Â
Van GevaÅŸ ilÃ§esinde, aile Ã¼yelerinde koronavirÃ¼s teÅŸhis edilmesiÂ Ã¼zerine izolasyona alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± evinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± saptananÂ Ä°.P., TuÅŸba ilÃ§esindeki SÃ¼leyman Åžah Ã–ÄŸrenci Yurdu'na yerleÅŸtirildi.
Ä°.P., dÃ¼n gece elektrik kesintisini fÄ±rsat bilip, yurttan kaÃ§tÄ±. Durumun fark edilmesi Ã¼zerine polise bilgi verildi.
Polis ekipleri de Ä°.P.'yi GevaÅŸ ilÃ§esindeki evinde yakaladÄ±. Ã–zel kÄ±yafetli saÄŸlÄ±k ekiplerince ambulansla evinden alÄ±nan Ä°.P. ,gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda yeniden yurda getirildi.
14 gÃ¼n karantinada tutulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ä°.P. hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.
KöpeÄŸin vajinasÄ±ndaki el feneri ameliyatla çÄ±karÄ±ldÄ±Trabzon'da hayvanseverlerin beslediÄŸi 'ÇakÄ±r' adlÄ± sokak köpeÄŸinin vajinasÄ±ndaki el feneri ameliyatla çÄ±karÄ±ldÄ±. OlayÄ±n cinsel saldÄ±rÄ± olduÄŸunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.