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17.06.2020 - 15:06 | | DHA

Elektrik tellerine temas eden saman yüklü tır küle döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hareket halindeyken elektrik tellerine çarpan saman balyası yüklü tır küle döndü.

Elektrik tellerine temas eden saman yüklü tır küle döndü

Olay, Çiçekli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyası taşıyan Abbas Karakoyun idaresindeki 73 FG 619 plakalı tır, arazide yükleme işlemi tamamlandıktan sonra hareket halindeyken tarlanın üzerinden geçen elektrik tellerine değdi. Bu sırada tellerden çıkan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu. Balyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede tırı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürürken çevredeki çiftçilerde yangının ekli alanlara ve anızlara sıçramaması için traktörlerle yangın alanını sürdü. İtfaiyenin iki araçla müdahale ettiği yangın sonrası saman balyaları tamamen yanarken, tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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