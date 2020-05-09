Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Mayıs arıza kesinti listesi...

Her gün arıza ya da onarım nedeniyle İstanbul'un birçok ilçe ve mahallesinde elekrik verilemiyor. Elektirksiz kalan vatandaşlar bugün elektriklerin ne zaman geleceğini sorguluyor. İşte 9 Mayıs arıza ve onarım listesi...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 MAYIS 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AYABA, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BATURHAN, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVLİYA, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HELVACI, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NECİP FAZIL, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SULUDERE, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, TÜCCAR, YAĞIZALP, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460536)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460675)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, ILGAZ, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461813)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2458963)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah RAUF ORBAY sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2456148)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461125)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, MAVİ AKDENİZ, ŞAİR NEDİM sk 05:00-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2454580)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALIÇ, ALPER, ASMA 2, ATATÜRK 2, BAĞLAR 1, EROĞLU, KAMELYA 3, KASIRGA sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461886)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MUNTAZAM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2458444)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2616., 2622. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459607)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah KARAKOL, RÜYA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459608)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459243)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah DRAMAN, KARİYE HANI, KESMEKAYA, KEÇECİ, SALDIRMA, TATLICI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, SALMA TOMRUK, SENA, TETİK, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk / KATİP KASIM mah FABRİKA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459541)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, NADİDE sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2454132)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah METİN sk / KANARYA mah 1511., 1513., AKBABA, BALIKÇIN, DERE KUŞU, DİVRİĞİ KUŞU, GÖKKUŞU, MARTI, MUHABBET KUŞU, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2455263)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah METİN sk / KANARYA mah 1511., 1513., AKBABA, BALIKÇIN, DERE KUŞU, DİVRİĞİ KUŞU, GÖKKUŞU, MARTI, MUHABBET KUŞU, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2455253)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk 05:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2455557)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah PUSULA sk / İSTİNYE mah ASIM BABA ÇIKMAZI, BALYEMEZ ÇIKMAZI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, DOKTOR NURETTİN CANKAT, DOKTOR NİHAT REŞİT, HAVUZLU BOSTAN, KAYIKÇI HÜSNÜ, MAHMUT ÇAVUŞ, MEZARLIK ÜSTÜ, RESSAM HİKMET ONAT, ÇAPARİ, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2455558)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461990)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, TEŞVİKİYE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459490)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LALE, LAVANTA, MESCİT, MEVSİM, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2454623)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2850/3., 2854., 2862., 2863., 2868., 2869., 2968., 2969., 2970., 2971. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460119)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ESENTEPE MAH.SANKO SANAYİ SİTESİ 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460120)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk / MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461842)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461841)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461843)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah BALIKLI YOL, FESLEĞEN, NİLÜFER sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2456146)