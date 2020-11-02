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02.11.2020 - 11:02 | | DHA

Elektrikli bisikletle balık istifi yolculuk!

Adana’da, elektrikli bisikletinin arka sepetinde 20 TL karşılığı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen Mustafa el-Ahmet'in aracı trafikten menedildi. Balık istifi yolculuk eden 6 kişiye ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er TL para cezası uygulandı.

Elektrikli bisikletle balık istifi yolculuk!

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sosyal mesafesiz yolculuk yapılan 01 MA 6853 plakalı elektrikli bisikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa el-Ahmet'in 20 TL karşılığında korsan taşımacılık yaptığını belirledi.

Ekipler, elektrikli bisikletin sepetinde balık istifi yolculuk eden 6 kişiyi indirerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900’er TL para cezası uyguladı.

Sürücü el-Ahmet’in elektrikli bisikleti amaç dışı kullanım ve korsan taşımacılık gerekçesiyle çekilerek, trafikten menedildi.

Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümüAdana’da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye görüntülendi.
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