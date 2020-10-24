MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elektronik haberleşmede abonelik iptal başvuruları 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek
ABONE OL
24.10.2020 - 14:02 | | AA

Elektronik haberleşmede abonelik iptal başvuruları 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

Elektronik haberleşmede abonelik iptal başvuruları 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERECEK

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

 

Kadın İtalyan asker, kendisini darbettiği gerekçesiyle 8 çavuşu mahkemeye verdİtalya Hava Kuvvetleri'nde askeri öğrenci olan Giulia Schiff (21) 8 çavuşun kendisini darbettiğini, başını uçak kanadına vurduğunu ve daha sonra kendisini havuza attığını belirterek mahkemeye verdi. Askerlerin, Schiff'e uyguladıkları 'zorbalık' ise anbean kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul'da rezidansta 3 kişi silahla vuruldu

Son dakika: İstanbul'da rezidansta 3 kişi silahla vuruldu

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber