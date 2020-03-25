MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eli yüzü sarılı bir kişi iş yerinden 13 bin lira çaldı!
ABONE OL
25.03.2020 - 13:20 | | İHA

Eli yüzü sarılı bir kişi iş yerinden 13 bin lira çaldı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

Eli yüzü sarılı bir kişi iş yerinden 13 bin lira çaldı!

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında Meydan Mahallesi'nde mahalle bekçilerinin şüphelenerek kimliğini istediği eli yüzü sarılı bir kişi kaçtı. Bunun üzerine bekçiler durumu polise bildirdi. Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarif edilen şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Yakalanan şahsın GBT sorgusunda 12 Mart’ta bir iş yerinden 13 bin lira çalan V.H. olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıyan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

Karantina yurtlarında çekildi! İşte yaşananlarCorona virüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Almanya'dan gelerek Güngören'deki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz yaşananları anlattı. O anlar, yurtlarda kalanların kamerasına da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA CANLI izle! EBA TV canlı yayın izleme linkleri! İlköğretim, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim dersleri

EBA CANLI izle! EBA TV canlı yayın izleme linkleri! İlköğretim, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim dersleri

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Okulların tatil süresi uzatılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlayacak? Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

Okulların tatil süresi uzatılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlayacak? Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

Sıradaki Haber