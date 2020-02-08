Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören biyografisi

Elif Yıldırım Gören kimdir sorusu Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmcılarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışacak olan Elif Yıldırım Gören kimdir sorusu arama motoru üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir?

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.