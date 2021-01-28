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28.01.2021 - 13:11 | | DHA

Elif’e çarpan sürücü yakalandı! Otomobilin camında saç telleri bulundu

Şanlıurfa’da, üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Elif Bereket'e çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı yakalandı. Boş arazide üzeri battaniye ile örtülmüş otomobilin camında Elif’e ait kopan saç tellerinin olduğu belirtildi.

Elif’e çarpan sürücü yakalandı! Otomobilin camında saç telleri bulundu

Kaza, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise, kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. 34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu. Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket’in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. Otomobile el koyan polis, sürücü Ali Badıllı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Badıllı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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