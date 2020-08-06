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06.08.2020 - 11:17 | | DHA

'Elimi çıkardığımda yerinde yoktu'

Kütahya'da Kurban Bayramı’nda kasapta elini kıyma makinesine kaptıran Emrullah Ayrancı, Kocaeli’de bir hastanede geçirdiği ameliyatın ardından protez el için yardım istedi.

'Elimi çıkardığımda yerinde yoktu'

Kurban Bayramı’nın 4'üncü gününde Kütahya’da yaşadığı mahalledeki kasaba yardıma giden Emrullah Ayrancı (17), sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli kanlar içerisinde kalan ve çığlık atmaya başlayan Ayrancı, o sırada dükkanda bulunan bir taksici tarafından hemen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ayrancı, Kocaeli’deki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. 2 saat süren operasyonun ardından Ayrancı’nın tüm yaraları kapatılarak tedaviye alındı. Hastanede dayısı Ramazan Şeker'in refakat ettiği Ayrancı, kaybettiği sağ eline protez yaptırmak istiyor. Protez için maddi durumlarının yeterli olmadığını söyleyen Ayrancı, hayırseverlerden yardım bekliyor.

'NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM'

Başından geçen olayı anlatan Ayrancı, “Müşteri gelmişti. Müşterinin kıymasını çekerken bir anda, nasıl olduğunu anlamadım. Elimi çıkardığımda, elim yoktu. Bağırarak dışarı çıktım. Orada bir ağabey, o da dükkandaydı, taksiciymiş. Taksiye bindik. Beni hastaneye götürdü. Sevk çıktı, buraya geldim. Ameliyat sonrasında, ‘İsterseniz bacaktan kemik alarak 2 parmak dikebiliriz’ dediler. Ben de, zaten bacağım da sıkıntılı olduğu için bunu istemedim." dedi.

DAHA ÖNCE DE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

Daha önce trafik kazası geçirdiğini ifade eden Emrullah Ayrancı, “Önümüzdeki süreçte, ‘Ya bacaktan kemik alarak 2 tane parmak yapabiliriz ya da protez el yaptıracaksın’ diyorlar. Ben protez el yaptırmak istiyorum. Çünkü zaten bacağım sıkıntılı, ameliyat olup duruyorum. Oradan kemik alındığında daha da kötüye gidebilir. Ben 2009’da trafik kazası geçirmiştim. Ameliyat esnasında kemiğe enfeksiyon kaptırmışlar. Bu enfeksiyon da 10 senede kiste dönmüş. Geçen sene ameliyat oldum. Ameliyat sırasında tekrar enfeksiyon kaptığı için oradaki yara kapanmadı. Bana protez konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim.” diye konuştu.

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