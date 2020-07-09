İlk duruşmada suçlamayı kabul etmeyen A.İ. “Kendisi müşterileri asık suratla karşılayınca birkaç kez uyardım. Ardından sert çıkışmış olabileceğimi söyleyerek özür diledim. Bu sırada elimi omzuna koymuş olabilirim” dedi.

Tuvalete kilitlemiş

Şikâyetçi R.D. ise şunları söyledi:

“Olay günü tuvalete girdim. Tuvalet kapısı zorlanıyordu. Kapıyı açınca A.İ. içeri girdi. Beni duvara yasladı. ‘Bir kere öpsem ne olur’ gibi sözler söyledi ve boynumdan öptü. Sanığı iterek kaçtım. Olaydan sonra maddi, manevi destek olacağını söyledi. Şikayetim devam etmektedir.”

‘Kendisine çekti’

Duruşmada tanık olarak dinlenen U.T. ise “O gün A.İ. bey aşırı alkol almıştı. R.D.’ye kapının orada durmasını söyledi. A. bey müştekiyi görevi olmamasına rağmen kapı girişinde görevlendirdi. Samimi davranışlarına şahit oldum. Belinden tuttu, kendine çekti. Müştekinin surat ifadesinden rahatsız olduğunu anladım” dedi. Mahkeme, kamera görüntülerine ilişkin silme işlemi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.