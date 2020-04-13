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13.04.2020 - 17:01 | | DHA

Elinde bıçakla çıktığı üst geçide polislere zor anlar yaşattı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, yaya üst geçidinin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan Bayram K. (38), polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Elindeki bıçağı sallayarak polisleri kendisine yaklaşmasına engel olan Bayram K., 20 dakikalık bir çaba sonucu ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi.

Elinde bıçakla çıktığı üst geçide polislere zor anlar yaşattı

Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Saadettin Közer Yaya Üst Geçidi'ne, bugün saat 14.30 sıralarında çıkan Bayram K., elindeki bıçağı sallayarak, 'Yaşamak istemiyorum' diye bağırarak, çevredekilerin dikkatini çekti.

Yaya üst geçidinin tepesinde intihar girişiminde bulunan Bayram K.'yi fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evli, 2 çocuk babası Bayram K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, Bayram K., elindeki bıçağı rastgele sallayarak, polislerin yanına yaklaşmasına izin vermedi. "Yaklaşırsanız sizi de yaralarım. Buraya vali gelecek, belediye başkanı gelecek ancak o zaman inerim" diyerek, polislere direndi.

 

Polis ekipleri, Bayram K.'yi kendisine gereken yardımı yapacaklarını söyleyerek, 20 dakikalık çaba sonucu ikna edip, üst geçitten indirdi. Elindeki bıçağı alındı. Bayram K., daha sonra olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.
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