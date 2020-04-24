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24.04.2020 - 18:09 |

Elis İsminin Anlamı Nedir? Elis Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yeni doğan bebeklerine isim arayışı içerisinde olan ebeveynler en popüler isimler üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Gerek erkek bebek gerekse de kız bebeği olan ebeveynler isim verme konusunda oldukça titiz davranmaktadırlar. En çok kullanılan kız bebek isimlerinden biri olan Elis ismi son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Peki, Elis isminin anlamı nedir? Elis ne demek, ne anlamına gelir? Sizler için bu soruların detaylarını derledik.

Elis İsminin Anlamı Nedir? Elis Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elis ismi en popüler kız bebek isimlerinde biridir. Elis ismi Yunanca kökenlidir. Elis isminin 2 tane anlamı bulunur.

Elis Ne Demek?

Elis demek güzel kokan bir çiçek anlamına gelmektedir. Elis ismi ayrıca Yunanistan'da bir ovalık bölgenin de adı olarak bilinmektedir

Elis İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Elis ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde yer almamaktadır.

Elis İsminin Özellikleri

Kırılgan bir yapıya sahiptirler. Fazla alınganlık tabiatlarında olduğundan dolayı pek çoğu zaman istemeden de olsa yakınlarına kırılabilirler. Hayal yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Her zaman her koşulda hayal edebilirler ve bu hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden gelenlerini yapmak isterler. Başına gelen bir sıkıntıdan mütevellit çözüm arayışlarına giderler böylece beyin fırtınası yaparlar. Akıllı kişilerdir bu çevresinde ki kişiler tarafından da hemen fark edilir. Parmakla gösterilen yapıları bulunur. Sanata olan ilgileri oldukça fazladır. Mutlaka bir sanat dalı ile uğraşarak onun üzerinde çalışmalar yaparlar. Ayrıca insancıl düşünen bir yapıları bulunur.

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