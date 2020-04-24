Eliz İsminin Anlamı Nedir? Eliz Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yeliz ismi Farsça kökenli bir addır. Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu isim ‘sıçrama’ anlamına gelir. Kız çocukları için beğeni toplayan ve son zamanlarda ebeveynler tarafından kullanılan adlardan biri olarak öne çıkıyor.

Eliz Ne Demek?

Eliz iki farklı anlam üzerinden kullanılan bir isimdir.

- Sıçrama,

- Çifte, tekme,

Karakteristik özellik olarak ise daha güçlü ve önder bir anlam yakaladığını söylemek mümkün. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında yine sıçrama ve çifte gibi anlamlara geldiği söylenebilir.

Eliz İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Çocuklarına bu ismi vermek isteyen pek çok kişinin en çok merak ettiği konular arasında Eliz isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kur’an-ı Kerim'de yer almaz. Farsça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş olan bu adı, kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Hem anlamı üzerinden hem de kulağa hoş gelen telaffuz ile beraber keyifle değerlendirmek mümkün. Ayrıca tek başına ya da farklı bir isim ile beraber de güzel bir uyum sağlamaktadır. O yüzden yeni çıkan en popüler ve en ilgi çeken isimler arasında yer almaktadır.