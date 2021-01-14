MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin kimliği belirlendi
ABONE OL
14.01.2021 - 12:31 | | İHA

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayı'nda elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Ölen şahsın Bolu ilinden olduğu ve araştırma süreci devam ettiği için dosya gizliliğinden dolayı kimliğinin gizlendiği açıklandı.

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Edinilen bilgiye göre 4 Ocak günü Çaycuma Köprüsünün 500 metre aşağısında Filyos Çayında ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, köprünün altında balık tutarken ceset olduğunu fark eden balıkçı durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler elleri ve ayakları bağlı olarak bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Çevrede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Otopsi için hastane morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için yapılan çalışmaların sonuna gelindi.

Elleri ve ayakları bağlı şekilde Filyos Çayına atılan cesedin kimliği tespit edildi. Ölen şahsın Bolu ilinden olduğu ve araştırma süreci devam ettiği için dosya gizliliğinden dolayı kimliği gizli tutuluyor. Öldürülen şahsın yakınları, Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan cenazesini alarak Bolu’ ya üzüntü içinde geri döndüler.

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptılarBursa'da kadınları kullanarak internet üzerinde tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren çete çökertildi. Şahısların tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yoluyla yüklü miktarlarda para topladıkları ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Şehirdeki çoban' Menşure Teyze

'Şehirdeki çoban' Menşure Teyze

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

'Bir anda her yer cehenneme döndü'

'Bir anda her yer cehenneme döndü'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet