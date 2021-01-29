Elon Musk kimdir, kaç yaşında? Elon Musk nereli? İşte biyografisi...

Son dakika haberler göre Cumhurbaşkanı Erdoğan - Elon Musk görüşmesi sonrasında gelişmeler bir bir açıklandı. Son dakika haberleri yakından takip eden vatandaşlar ise Elon Musk hakkında meraklandı. Kimi vatandaş Elon Musk kimdir, nereli arayışında bulunurken, kimi vatandaş ise Elon Musk kaç yaşında, şirketleri hangileri? İşte Elon Musk'ın hayatına dair bilgiler haberimizde...

ELON MUSK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE HAYATI VE ŞİRKETLERİ

Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya gelmiştir. Meraklı bir yapıya sahip olan Musk, kendi başına öğrendiği kodlama diliyle henüz 12 yaşındayken oyun tasarlamayı başarmıştır. Geliştirdiği Blastat ismindeki oyunu 500 dolara satan Musk, 1988 yılında askerlik görevini yapmamak için Güney Afrika'dan ayrılmıştır. Elon Musk neden böyle bir karar aldığını şu ifadelerle dile getirmiştir; "Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok, ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi"

Amerika'ya taşınmak üzere planlar yapan Elon, orayı her şeyin mümkün olduğu yer olarak tanımlamaktaydı. 1992 yılında Kanada'daki eğitiminin ardından Pennsylvania Üniversitesi'ne giden Elon Musk, burada işletme ve fizik okumaya başlamıştır. Eğitimini ekonomi alanında tamamlamış, fizik alanında ise yandal yapmıştır. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşınmış ancak doktorasını tamamlamamıştır.

Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla, Musk girmek istediği, "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan" üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı.

Musk 1995’de Stanford’da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı. 1999’da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

ELON MUSK'UN PAYPAL DÖNEMİ

Musk 1999 yılının Mart ayında bir çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı. PayPal’ı oluşturdu. Musk çevrimiçi aktarım, ya da "P2P" teknolojisine olan inancından dolayı alımın organize edilmesinde kilit rol oynadı. Musk’a göre Confinity alt markası X.com içerisinde bir kişiden kişiye ödeme platformu kurulup geliştirilmesinde mutlaka gerekli bir araçtı. Birleşen şirketler önceleri şirket adı olarak X.com’u tercih ettiler, ancak Şubat 2001’de isim değştirip PayPal Inc. ismini aldılar.

SPACEX İLE UZAYA AÇILDI

Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies’i (SpaceX), Haziran 2002’de kurdu. Şu anda bu şirketin CEO’su ve CTO’sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon’dur. 25 Mayıs 2012’de, SpaceX’in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na girmiş, ve böylece SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçmiştir.

TESLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ

Musk Tesla Motors’un ortak kurucularından biri ve ürün tasarımı başkanıdır. Musk’ın elektrikli araçlara olan ilgisi Tesla’nın ortaya çıkmasından çok daha öncesine dayanır.

Musk işe Martin Eberhard’ı CEO olarak işe almakla başladı ve anaparanın neredeyse tamamını Tesla’nın ilk iki yatırım turuna yatırdı. 2008’deki ekonomik krizde Tesla’daki zorunlu işten çıkarmalardan sonra, Musk mecburen CEO’luk görevini de üstlendi.

Tesla Motors ilk olarak elektrikli bir spor araba olan Tesla Roadster’ı üretti ve 31 ülkede yaklaşık 2500 adet sattı. Tesla ilk dört kapılı sedanı Model S’i 22 Haziran 2012’de teslim etti ve SUV/minivan pazarını hedefleyen üçüncü ürünü Model X 9 Şubat 2012’de duyurdu. Model X’in üretimine 2014’te başlanması planlanıyor. Kendi araçlarına ek olarak Tesla, Daimler’e Smart EV ve Mercedes A Serisi için; ve Toyota’ya gelecekte çıkaracağı RAV4 için elektrik motorları ve güç aktarım organları satmaktadır. Ayrıca Musk bu iki şirketi de Tesla’ya uzun vadeli yatırımcı olarak kazandırmayı başarmıştır.

SOLAR CİTY'YE YENİ BOYUT

Musk en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu SolarCity’ye başlangıç konseptini verdi. SolarCity Birleşik Devletler’in en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısıdır. Kuzeni Lyndon Rive de şirketin CEO’su ve ortak kurucusudur. Hem Tesla’ya hem de SolarCity’ye yatırım yapmanın altındaki motivasyon küresel ısınma ile savaşmaktır. 2012’de Musk, SolarCity ve Tesla Motors’sun çatı üzerindeki güneş panellerinin elektrik şebekesi üzerindeki etkisini yumuşatmak için elektrikli araç bataryalarını kullanmak üzere iş birliği yaptığını duyurdu