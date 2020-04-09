Emekli Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Kimlik numarasına göre ikramiyeler hesaplara yatacak. Milyonlarca emekli tam tarihi öğrenmek için Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı? sorularına cevap arıyor. İşte o tarihler...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yatacak. Vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarından çekebilecek.