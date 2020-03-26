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26.03.2020 - 11:38 |

Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ne kadar ödenecek?

Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi beklenen bayram ikramiyeleri corona virüs nedeniyle daha erkene alındı. Cumhurbakanı Erdoğan yaklaşık 12 milyon emekliye bu müjdeyi verirken Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ne kadar ödenecek? soruları da gündem oldu.

Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ne kadar ödenecek?

 

Emekli bayram ikramiyeleri 2018'ten bu yana 1000 lira olarak dağıtılıyor. Bayram öncesi dağıtılan ikramyeler bu yıl ilk kez haftalar öncesinden dağıtılacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyururken yüz binlerce emekli de net tarihi araştırmaya başladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? NE KADAR ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi, zabıtaya yakalandıKorona virüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.
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