Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ne kadar ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri 2018'ten bu yana 1000 lira olarak dağıtılıyor. Bayram öncesi dağıtılan ikramyeler bu yıl ilk kez haftalar öncesinden dağıtılacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyururken yüz binlerce emekli de net tarihi araştırmaya başladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? NE KADAR ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.