29.06.2020 - 17:47 |
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2020? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte?
Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda veriliyor. Ramazan Bayramı temmuz ayında kutlandı. Kurban Bayramı ise temmuz ayının son günlerinde idrak edilmeye başlanacak. Emekli ikramiyelerinin verileceği tarih merak konusu. İşte 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili detaylar...
Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere 1000'er TL bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan Bayramı'nda corona virüs nedeniyle bayram ikramiyeleri erken verilmişti. Emekliler şimdi ise Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeleri bekliyorlar. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Bayram ikramiyeleri bayram öncesinde ödeniyor. Temmuz ayın Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesinin verilmesi bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1. Gün
1 Ağustos Cumartesi- Kurban Bayramı 2. Gün
2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3. Gün
3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4. Gün
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