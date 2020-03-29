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29.03.2020 - 09:53 |

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika emekli bayram ikramiyesi açıklaması geldi. Yaklaşık 12 milyon emekli "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunu günlerdir sorarken Bakan Selçuk net tarihi verdi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...

Bu yıl corona virüsü nedeniyle 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyelerinin haftalar öncesinden yatacağı belirtilmişti. Fakat net tarih bilinmiyordu. Vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunu soruyordu ki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjdeli haber geldi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

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